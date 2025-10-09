МС предлага 31 декември и 2 януари да са почивни заради влизането ни в еврозоната

Правителството предлага дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. да бъдат неприсъствени заради влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г.

Това става ясно от проект на Решение на Министерския съвет, публикуван в правителствения Портал за обществени консултации.

Докладът е от името на финансовия министър Теменужка Петкова.

В мотивите се посочва, че в момента на прехода от старата към новата парична единица следва да бъдат извършени ключови дейности от практическата и техническа подготовка за въвеждане на еврото, описани в Националния план за въвеждане на еврото в България и Плана за действие към него, по настройване и обезпечаване на информационните, финансовите и други системи, така че те да функционират безпроблемно в условията на новата валутна среда.

Определянето на неприсъствени дните непосредствено преди и след датата на въвеждане на еврото (31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г.) е необходимо с цел да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансов сектори.

Това ще позволи минимизиране на оперативните рискове и ще гарантира гладкото и безпроблемно протичане на процеса по преминаването към еврото.

Проектът за решение, с което двата дни да бъдат обявени за неприсъствени, е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на финансите за срок от 30 дни. За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи / трансфери / други плащания.