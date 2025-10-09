Денят по диагонал – 9 октомври 2025 г.

Предложението на „Има такъв народ“ за криминализиране на „разпространението на информация за личния живот“ ни тласка в посока, обратна на тази, по която тръгнахме преди две години. Тогава, под натиска на Европейския съд по правата на човека, Министерският съвет предприе мерки за либерализиране на Наказателния кодекс и намаляване на наказанията за обида и клевета.

Европейският парламент подкрепи предложение за забрана на използването на термини като „бургер“, „соев шницел“, „стек“, „пържола“ и други подобни наименования за вегетариански и вегански продукти.

Според мнозинството от законодателите в ЕС, тези термини трябва да останат запазени изключително за продукти от животински произход. Фермери, готвачи и ценители на автентичната, добре приготвена храна от години се борят срещу етикетирането на изкуствените заместители на месото.

Премиерът Росен Желязков обяви, че държавата е готова да помогне на Столичната община за справяне с кризата с отпадъците, ако бъде поискано съдействие. Той посочи, че е предложил помощ с техника и решения за овладяване на ситуацията след среща с кмета на София Васил Терзиев.

Продължаваме с втората част от представянето на основните идеи от доклада на корпорация РАНД*, публикуван на 12 февруари 2023 г., озаглавен „Как да бъде избегната продължителна война? Политиката на САЩ и траекторията на руско-украинския конфликт“. В първата част се разглеждат различните варианти за развитието на войната в Украйна и как Америка би могла да повлияе на хода й, ръководейки се от своите собствени интереси.

Никой не е водил кампания за Нобеловата награда за мир така, както Доналд Тръмп.

Американският президент е неуморим в стремежа си към едно от най-престижните отличия в света, заявявайки, че би било „голяма обида“, ако не го получи. И оказва натиск върху норвежкото правителство и независимия комитет да му връчат приза на 10 октомври.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи действията на прокуратурата, която привика заместник-кмета по екологията Надежда Бобчева и директора на завода за преработка на отпадъци Николай Савов, като „абсолютен скандал“. Той заяви пред медиите, че умишлено се пречи на Столичната община.

Изгонени от Украйна руски духовници обучават български семинаристи в Софийската и Пловдивската духовни семинарии, твърди отец Дионисий

Предметът „Добродетели и религии“ се предлага на учениците в същия модел, по който се обучават децата в Русия. Учебниците са одобрени от Светия Синод и изпълняват „заказ“ на руския патриарх Кирил. Съществува SMS между двама митрополити, който удостоверява това.

Те са национален фаворит, но колко често можем да си ги позволяваме – и кои варианти са по-добри за дългосрочното ни здраве?

Разбира се, не е тайна, че пържените картофи съдържат много калории и наситени мазнини – нещо, което не е особено полезно за талията ни и сърдечното ни здраве. Това обаче не спира средностатистическия британец да консумира три порции седмично.