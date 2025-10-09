Започва изграждането на електрически зарядни станции в 35 жп гари в страната

Започва изграждането на електрически зарядни станции на жп гарите в страната. Реализацията им ще осигури свободно придвижване на пътници и товари и ще ускори прехода към чист транспорт с по-ниски емисии. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на подписването на Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Електроенергиен системен оператор“ и „ЕСО Чардж“.

Целта на сътрудничеството между трите дружества е да бъде предоставен неограничен достъп за зареждане на обществени и частни електрически превозни средства. Първият етап предвижда да бъдат изградени бързи зарядни станции в 35 жп гари в големите областни градове и по ключови направления като магистрала „Европа“ и магистрала „Струма“. В дългосрочен план мрежата ще обхване всички 249 електрифицирани гари в България. Зарядната инфраструктура ще използва съществуващата електрифицирана мрежа на НКЖИ, което ще гарантира висока надеждност и ниска крайна цена за зареждане. Първата станция се очаква да бъде пусната в експлоатация в София до четири месеца.

„Изборът на жп гари като локации за зарядните станции не е случаен – те са естествена точка на пресичане между железопътния и автомобилния транспорт“, посочи Караджов и обясни, че зарядната инфраструктура дава началото на нов модел, в който общественият транспорт става основа за придвижване, а електрическите автомобили ще се използват от дома до гарата и обратно. „Това е истинският образ на съвременната устойчива мобилност – интегрирана, достъпна и чиста“, подчерта той.

Участие в събитието взе министърът на енергетиката Жечо Станков и представители на НК „Железопътна инфраструктура“, „Електроенергиен системен оператор“ и „ЕСО Чардж“ .