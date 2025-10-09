Продажбата на активи на „Лукойл“ ще става само след одобрение от ДАНС, прие парламентът на първо четене

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, според които продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл“ в България може да се извършва само след решение на Министерския съвет и при положително становище на Държавната агенция „Национална сигурност“.

Промените са внесени от депутати от ГЕРБ, „Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ и бяха одобрени със 114 гласа „за“, 83 „против“ и 2 „въздържал се“.

Законопроектът предвижда ДАНС да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди извършването на разпоредителни сделки с акции и дружествени дялове на „Лукойл-България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл ейвиейшън България“ и „Състейнабъл енерджи съплай“, както и с други свързани юридически лица, регистрирани в България или в чужбина. Същото важи и за сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Съгласно приетите изменения, разпоредителни сделки с акции, дружествени дялове или имущество могат да се извършват само след решение на Министерския съвет при наличието на положително становище на ДАНС, а сделки, направени без такова решение, ще бъдат нищожни.

Депутатите също решиха срокът за предложения между първо и второ четене на промените да бъде съкратен на три дни.

Според „Продължаваме промяната-Демократична България“ целта на приетия закон е „Ново начало“ да се превърне в ключов и неизбежен фактор при избора на купувач на „Лукойл“. Партията припомни, че наскоро управляващите създадоха законова среда, която позволи безпроблемно да бъде номиниран временният председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ – Деньо Денев. Това стана чрез законодателни промени, които лишиха президента Румен Радев от влияние върху агенцията, докато досега шефът на ДАНС се предлагаше от Министерския съвет на държавния глава.

Богдан Богданов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ заяви, че когато „Ново начало“ реши кой инвеститор ще влезе в България, Деньо Денев ще може „с дистанционното“ да вдига или спуска бариерата, като според него контролната „бариера“ е предоставена от ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“ на партията на Пеевски.

Съпартиецът му Радослав Рибарски допълни, че законопроектът представлява „чисто осветяване на бъдеща сделка“ и осигурява политически контрол върху рафинерията.

От трибуната на парламента Станислав Анастасов използва случая, за да атакува „Продължаваме промяната-Демократична България“, обвинявайки бившия съпредседател Кирил Петков и настоящия председател Асен Василев, че по времето, когато Николай Денков е бил премиер, са се опитвали да продадат „Лукойл“ чрез различни инвестиционни посредници, работещи от името на руската компания, като според него това е в полза на определени интереси.

Красимир Манов от „Морал, единство, чест“ се обърна към ГЕРБ, като заяви, че със законопроекта се предоставя контрол на лидера на „Ново начало“ над ГЕРБ. Той подчерта, че ДАНС се поставя над Министерския съвет и изрази недоумение дали има друга държава, където службите за сигурност са поставени в подобна позиция. Манов призова Бойко Борисов да изтегли законопроекта.

В кулоарите на парламента по-рано днес Бойко Борисов обясни, че законопроектът е „застраховка за България“ и че ако собствениците на „Лукойл“ решат да продават активите си, а чрез закона ДАНС и Министерският съвет ще могат да проверят купувача. Той подчерта, че никой не се принуждава, а това е просто превантивна мярка. Въпреки уверенията му обаче не стана ясно как именно промените ще защитят страната.