Пуснаха двамата общински съветници от Варна под домашен арест

Задържаните общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов излизат под домашен арест. Това стана възможно след решението на съда да промени мярката им.

Според съдиите задържаните вече няма опасност да извършат други престъпления в степен, която да налага задържане под стража. Прокуратурата също кандиса на по-лека мярка за двамата обвиняеми, като мотивът бе, че те няма опасност да се укрият.

Обвиняемите имат чисто съдебно минало и ако някой вижда опасност от извършване на друго престъпление, тя може да бъде преодоляна и в условията на домашен арест, се посочва в решението на съда.

На заседание преди седмица Софийският градски съд остави варненските общински съветници Стефанов и Кателиев в ареста. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.

