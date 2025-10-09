Хърватия е готова да купи дял в NIS, обект на санкции от САЩ

Хърватия е готова да купи дял в руско-сръбската компания Naftna Industrija Srbije (NIS), която е обект на американски санкции. Това обяви хърватският министър на икономиката и устойчивото развитие Анте Шушняр.

„Протягаме ръка и ако това е решението, ние сме готови и за този вариант, за да осигурим непрекъснатостта на дейността на JANAF и да защитим интересите на компанията, която е тясно свързана с NIS от 40 години“, коментира Шушняр пред националната телевизия (цитиран от ТАСС).

Тази сутрин влязоха в сила американските санкции срещу NIS.

Впоследствие JANAF, хърватският оператор на Адриатическия петролопровод, обяви спирането на доставките на петрол за Сърбия.

„Петролна индустрия на Сърбия“ (НИС) не успя да получи лиценз от Министерството на финансите на САЩ,

Мажоритарен акционер на НИС е „Газпром нефт“, който притежава 44.85% от акциите. Сърбия притежава 22.87% от НИС, а други 11.3% са собственост на Intelligence JSC, дъщерно дружество на „Газпром“.

Ден преди това сръбският президент обяви, че Европейският съюз възнамерява да се присъедини към санкциите.

Налагането на американски санкции срещу руско-сръбската компания „Нафтна индустрия Србије“ (НИС) е лоша новина за Сърбия, според сръбския президент Александър Вучич. Той заяви, че ограниченията ще имат икономически и социални последици. Санкциите официално влязоха в сила днес, 9 октомври.

„Тази новина е лоша за Сърбия в много отношения. Не става въпрос само за функционирането на една компания – това са изключително тежки последици за цялата ни страна“, заяви сръбският президент.

NIS има бизнес и в Румъния, Босна и Херцеговина и България.

