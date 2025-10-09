Санкциите на САЩ срещу руско-сръбската компания НИС са влезли в сила

Руско-сръбската компания „Нафтна индустрия Србије“ (НИС) обяви, че не е получила специален лиценз от Министерството на финансите на САЩ за продължаване на дейността си. Това означава, че санкциите, наложени от американските власти срещу НИС, са влезли в сила.

От пресслужбата на компанията отбелязват, че НИС разполага с „достатъчни запаси“ от петрол за рафиниране, както и с възможността редовно да снабдява бензиностанциите. Компанията обсъжда премахването си от списъка със санкции с Министерството на финансите на САЩ.

„Първоначалното заявление за премахване от списъка е подадено на 14 март,

а актуализирано на 28 септември тази година. Премахването от списъка със санкции обаче е сложен и продължителен процес“, се казва в прессъобщението.

По-голямата част от акциите на НИС са собственост на „Газпром нефт“ (44.85%) и „Газпром“ (11.3%). Сърбия притежава 29.87% дял. Компанията доставя електроенергия и на Румъния, Босна и Херцеговина и България.

НИС беше добавена към списъка със санкции през януари

заедно с приблизително 20 други дъщерни дружества на „Газпром нефт“. Санкциите срещу сръбската компания бяха многократно отлагани.

Европейският съюз възнамерява да се присъедини към санкциите срещу „Нафтна индустрия Србије“.