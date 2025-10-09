Изненадващите ползи от семената чиа

Семената чиа са надежден източник на протеин, фибри и много други хранителни вещества. Експертите споделят техните предимства и недостатъци, както и най-добрите начини да ги включите в диетата си.

Може би вече знаете, че семената чиа са чудесен начин да добавите допълнителни фибри към овесената закуска за една нощ. Но ползите не спират дотук. Попитахме експертите за всичко, за което тези малки семенца са полезни.

„Семената чиа се завърнаха на мода благодарение на впечатляващия им хранителен профил и универсалност,“ казва Ута Боелингер, регистриран нутриционист в BANT в Cannelle.

Можете да ги намерите в повечето супермаркети, магазини за здравословни храни и онлайн – често се продават сурови, като готови пудинги или като част от смесени смеси и са основен продукт в много магазини за здравословни храни.

Дрю Прайс, автор на „DODO Diet“, добавя, че те са далечни роднини на растения като мента и салвия. Освен това са без глутен, което ги прави подходящи за съвременни диети.

Те са добър източник на магнезий, фосфор и антиоксиданти – всички подпомагат съня и възстановяването. Типична порция от 28 г съдържа приблизително:

138 калории

4.9 г протеин

10 г фибри

9 г предимно здравословни мазнини

200 мг калций

2.7 мг желязо

„Въпреки високото съдържание на мазнини, повечето (около 80%) са полиненаситени, с много омега-3,“ казва Прайс.

Той добавя, че чиа съдържа както разтворими, така и неразтворими фибри, което подпомага здравето на червата и подхранва чревната микробиота, която от своя страна има различни положителни ефекти върху настроението, енергията и общото здраве.

Според науката, семената са сравнително нови в изследванията за здравето. „Знаем, че чиа съдържа редица хранителни вещества и съединения, свързани с ползи за здравето, но директните изследвания върху хората са ограничени,“ обяснява той.

Съществуват обаче изследвания, които показват обещаващи резултати за понижаване на кръвното налягане и намаляване на обиколката на талията.

Консумацията на големи количества семена без достатъчно хидратация може да доведе до запек заради високото съдържание на фибри.

„Въпреки че е рядко, някои хора могат да имат алергия към семената чиа,“ добавя той. „Ако ги въвеждате в диетата си, започнете с малки количества, за да се уверите, че тялото ви ги понася.“

Семената чиа могат също да взаимодействат с лекарства за кръвно налягане или разреждащи кръвта медикаменти поради съдържанието на омега-3.

Те са полезни във веганска или вегетарианска диета, а комбинацията от протеин, мазнини и фибри помага да се чувствате сити по-дълго; макар да не са толкова богати на протеин като други семена, те определено могат да допринесат за достигане на протеиновите ви цели.

С други думи, те няма да навредят на целите ви за протеин и всеки малък принос може да помогне.

