Терзиев да поиска камиони от ГЕРБ за справяне с кризата с боклука, посъветва го Борисов

Бойко Борисов призова кмета на София Васил Терзиев да потърси помощ от кметовете на ГЕРБ за справяне с кризата с боклука в столицата. Той го посъветва да поиска от тях сметосъбиращи камиони, както и да се обърне към правосъдния министър Георги Георгиев с молба да бъдат осигурени допълнително затворници, които да помагат при почистването на кварталите „Люлин“ и „Красно село“.

„Терзиев е плащал две години на мафията, не съм казал, че има мафия. Тези, които казват, че има такава, то те да кажат защо две години им плащат. Идват децата на Държавна сигурност да обявяват какво е мафия и мутри. Искам да кажа, че нито съм виждал, нито знам Таки. Навсякъде, където има нужда – да пратят затворници и доброволци. Терзиев да си стисне ръцете с Жоро Георгиев. Кметовете на ГЕРБ ще дадат камиони за извозване“, коментира в парламентарните кулоари Борисов в отговор на въпрос, има ли мафия в сметопочистването в София.

Според лидера на ГЕРБ мафия в отпадъците е имало докато той е бил кмет заради кризата с боклука от 2009 година. „Имаше, когато ми направиха кризата с боклука на мен, когато затвориха „Суходол“, когато се наложи да купувам балиращи машини, разкарвах балите по цяла България и търсех всяка дупка да депонираме бали„, каза Борисов.

Водачът на герберите коментира и проектозакона, свързан с евентуална продажба на рафинерията „Лукойл“. Той уточни, че няма информация дали компанията е на пазара, но според него целта на закона е, ако собствениците решат да я продадат, ДАНС и Министерският съвет да могат да проверят купувача. По думите му това е предпазна мярка, а не форма на натиск. Законът беше приет набързо от депутатите през последните два дни.

Минути по късно председателят на „Ново начало“ Делян Пеевски също коментира кризата с боклука. „Като гледам отново се налага Борисов да ги спасява, той спасява „Продължаваме промяната-Демократична България“ и техните кметове, спасяваше ги и в сглобката, спасява „Възраждане“ с имунитетите, спасява АПС. Какво ще правят без Борисов – той ги спасява всичките, те са му като малки деца. Със сигурност те не се борят с никаква мафия, те само правят бели, не знаят какво правят. Лошото е, че нямат санкции за белите, защото татко им Бойко ги спасява“, заяви пред медиите Пеевски.

По думите му, ако Борисов „не ги спасява всеки ден„, те щели да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко.