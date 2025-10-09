РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Sotheby’s ще продаде рядка картина на Рене Магрит, оценена на 5-7 млн. евро

картина Черната магия белгийския художник Рене Магрит

На 24 октомври картината „Черната магия“ (La Magie Noire) на белгийския художник Рене Магрит ще бъде продадена на търг на парижкия аукцион на Sotheby’s „Сюрреализъм и неговото наследство“. Аукционната къща оценява продажната ѝ цена на 5-7 милиона евро, но очаква да се продаде за много повече.

Историята на картината е необичайна: тя е част от поредицата „Магията на нощта“, за която модел е съпругата на художника – Жоржет Берже. Двамата се женят през 1922 година и тя става негов модел и главно вдъхновение. По време на много труден период за Магрит в началото на 30-те години на миналия век, когато той няма изложби и не може да продаде нищо, картината е придобита от видното белгийско семейство Спаак. 

Драматургът Пол-Анри Спаак често е помагал на Магрит, като е купувал негови произведения. Тази картина е избрана от сестрата на съпругата му, за да отбележи раждането на първото ѝ дете през 1934 година.

В продължение на повече от 90 години „Черната магия“ остава в една и съща семейна колекция

и рядко е излагана извън Белгия. 

От аукционната къща отбелязват, че това е първата картина на Магрит, която са придобили и е била в едно и също семейство толкова години. В интервю за The Guardian, вицепрезидентът на Sotheby’s във Франция – Тома Бомпар, нарече тази творба „суперзвезда на сюрреализма“.

rene magritte in 1961

Рене Франсоа Гислен Магрит (René François Ghislain Magritte (1898-1967 г.) е един от основните представители на сюрреализма – движение в изкуството от началото на 20-те години на ХХ век. То обединява художници, мислители и изследователи, стремящи се да разрешат противоречивите положения състояния на съня и реалността. Художниците рисуват въображаеми, нелогични сцени с фотографска точност, създават странни същества от предмети от бита и развиват техники, които позволяват изява на подсъзнанието.

През 1965 година се провежда голяма ретроспекция на негови творби в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк – явно признание за неговото световно значение. Магрит говори за своите творби от най-късния си период 1958 – 1965 като за „намерените“ си деца.

