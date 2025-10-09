Sotheby’s ще продаде рядка картина на Рене Магрит, оценена на 5-7 млн. евро

На 24 октомври картината „Черната магия“ (La Magie Noire) на белгийския художник Рене Магрит ще бъде продадена на търг на парижкия аукцион на Sotheby’s „Сюрреализъм и неговото наследство“. Аукционната къща оценява продажната ѝ цена на 5-7 милиона евро, но очаква да се продаде за много повече.

Историята на картината е необичайна: тя е част от поредицата „Магията на нощта“, за която модел е съпругата на художника – Жоржет Берже. Двамата се женят през 1922 година и тя става негов модел и главно вдъхновение. По време на много труден период за Магрит в началото на 30-те години на миналия век, когато той няма изложби и не може да продаде нищо, картината е придобита от видното белгийско семейство Спаак.

Драматургът Пол-Анри Спаак често е помагал на Магрит, като е купувал негови произведения. Тази картина е избрана от сестрата на съпругата му, за да отбележи раждането на първото ѝ дете през 1934 година.

В продължение на повече от 90 години „Черната магия“ остава в една и съща семейна колекция

и рядко е излагана извън Белгия.

От аукционната къща отбелязват, че това е първата картина на Магрит, която са придобили и е била в едно и също семейство толкова години. В интервю за The Guardian, вицепрезидентът на Sotheby’s във Франция – Тома Бомпар, нарече тази творба „суперзвезда на сюрреализма“.

Рене Франсоа Гислен Магрит (René François Ghislain Magritte (1898-1967 г.) е един от основните представители на сюрреализма – движение в изкуството от началото на 20-те години на ХХ век. То обединява художници, мислители и изследователи, стремящи се да разрешат противоречивите положения състояния на съня и реалността. Художниците рисуват въображаеми, нелогични сцени с фотографска точност, създават странни същества от предмети от бита и развиват техники, които позволяват изява на подсъзнанието.

През 1965 година се провежда голяма ретроспекция на негови творби в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк – явно признание за неговото световно значение. Магрит говори за своите творби от най-късния си период 1958 – 1965 като за „намерените“ си деца.