Комисия предложи МС да отпусне 90 млн. лева за бедствията

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане предлага на Министерски съвет да одобри разходи в размер на над 90 милиона лева. Предложението стана факт на свиканото от вътрешния министър Даниел Митов заседание на комисията във връзка с финансирането на дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от настъпилите бедствия в страната.

Според МВР-шефа Митов от съществено значение за справяне предизвикателствата и адекватната реакция на държавата е интегрираният подход и тясното взаимодействие на всички отговорни страни – както на държавните институции, така и на неправителствения сектор, доброволните формирования и гражданското общество. Важно място тук заема и активната работа на нашата комисия, защото ефективната помощ означава тя да е навременна и адекватна, заяви Митов.

„Финансирането на проекти за намаляване на риска от бедствия и преодоляване на последствията, предоставянето на средства за извършването на неотложни възстановителни работи и възстановителна помощ, са от съществено значение за областите, общините, малките населени места и гражданите. Затова разчитам на Вас да вземем възможно най-доброто и справедливо решение за разпределянето на средствата, с които разполагаме“, добави вътрешният министър.

За тази година утвърдените средства от държавния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от настъпили бедствия са в размер на 130 милиона лева, като 30% от тях или 39 милиона лева са предвидени за разходи с превантивна цел.

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане прие решение, с което предлага на МС да одобри разходи в размер на над 90 милиона лева. Над 5 милиона лева са предназначени за пострадалата от наводненията община Царево. Комисията отчита огромните щети от интензивните валежи през последните дни, както и продължаващият възстановителен процес за преодоляване на последиците от наводненията през 2023 година. Само през последните дни първоначално предвидените средства за общината са увеличени близо 3 пъти, стана ясно на заседанието.

За преодоляване на щетите от пороите и наводнението във вилно селище „Елените“ се очакват оценките на компетентните институции на място, като комисията е в готовност да реагира в максимално кратки срокове.