„Да, България“ предложи пакет от десни мерки за овладяване на бюджетния дефицит

На брифинг в Народното събрание депутатът от „Да, България“ Мартин Димитров обяви, че партията ще представи пакет от десни мерки, тъй като според формацията правителството харчи „като луд с картечница“ и всяка седмица взима близо 500 млн. лв. нови заеми, което води страната към финансова криза.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов уточни, че пакетът е разделен на три групи мерки:

Ограничаване на неефективните разходи – държавните служители да плащат осигуровки; да има централизирани конкурси за постъпване на работа; поетапно освобождаване на пенсионери в МВР; намаляване на бонусите в регулаторите, съдебния съвет и администрацията. Предлага се още премахване на почивните бази на МВР и подобряване на управлението на фонда за пътна безопасност. Социалните помощи да се дават на база на доходи. Ограничаване на корупционните разходи – общинските проекти да се приоритизират по ред на подаване и чрез дигитализация; да има контрол върху търговете за частни болници, проверка на хоспитализациите и борба с фалшивите ТЕЛК-ове; повече прозрачност в Агенцията по храните. Подобряване на бизнес средата – фиксиран таван на кредитите на Българската банка за развитие, прозрачност при капитализацията на държавните предприятия и промени в закона за обществените поръчки. Освен това „Да, България!“ предлага облекчения за бизнеса и възможност родителите да използват почасово платения отпуск, натрупан по време на майчинство.

Божанов заяви, че част от мерките вече са внесени в парламента, а останалите ще бъдат внесени в следващите седмици. Според него правителството няма стратегия за ограничаване на разходите и стимулиране на икономиката.

Димитров предупреди, че ако правителството продължи да тегли заеми, включително предвидените 7 млрд. лв. чрез държавни компании, България може да се сблъска със сценарий, подобен на гръцкия или румънския, с високи данъци, инфлация и поскъпване на живота.

По отношение на законопроекта на „Има такъв народ“ за наказателна отговорност при разпространяване на информация за личния живот без съгласие, Божанов заяви, че „Да, България“ няма да го подкрепи. От партията смятат, че предложението отваря врата за цензура и репресии. Божанов добави, че предвиденото използване на специални разузнавателни средства е „скандално“ и напомни, че подобни случаи вече могат да се преследват по частен ред.