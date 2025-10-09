Meta и Apple са на крачка от споразумение с ЕС по антитръстовите дела срещу тях

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Технологичните гиганти Meta и Apple са в напреднал етап на преговори с Европейската комисия за уреждане на два антитръстови случая, целящи да избегнат нови глоби по Закона за цифровите пазари на Европейския съюз. Двете компании бяха глобени общо с 700 млн. евро през април 2024 г. за нарушаване на правилата.

Meta беше санкционирана с 200 млн. евро за модела „плати или се съгласи“, който принуждава потребителите или да позволят проследяване на данните им или да плащат абонамент. Apple пък е под натиск да промени правилата на App Store, които според ЕС ограничават разработчиците да предлагат оферти извън платформата.

И двете компании вече работят по промени, за да избегнат допълнителни санкции, които могат да достигнат до 5% от глобалните им дневни приходи. Европейската комисия заяви, че целта ѝ е да гарантира „истински избор“ за потребителите и „реални възможности“ за разработчиците.

Очаква се споразумението да бъде финализирано скоро, като Meta и Apple остават критични към строгите европейски регулации, които според тях надхвърлят изискванията на закона.

