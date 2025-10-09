РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Китай засилва контрола върху износа на технологии за производство на редкоземни метали

Китайските власти обявиха въвеждането на контрол върху износа на технологии за производство на редкоземни метали. Решението е публикувано на уебсайта на Министерството на търговията.

Според постановлението, технологиите, свързани с добива, топенето и отделянето на редкоземни метали, топенето на метали, производството на магнитни материали, както и обработката и използването на вторични ресурси от редкоземни метали и техните носители, вече не подлежат на износ без разрешение.

Същото важи и за технологиите, свързани с инсталирането, въвеждането в експлоатация, поддръжката, ремонта и модернизацията на производствени линии.

Ако стоки, технологии или услуги за работа с редкоземни метали могат да бъдат използвани в чужбина, износителят трябва да подаде заявление до Министерството на търговията за лиценз за износ на стоки с двойна употреба. Доставката на такива стоки без разрешение е забранена.

Решението се основава на необходимостта от защита на националната сигурност и интереси. То влезе в сила след публикуването.

