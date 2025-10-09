РЕГИСТРИРАЙ СЕ
БНБ закупи злато във връзка с предстоящото въвеждане на еврото в България

Българската народна банка

Българската народна банка (БНБ) закупи злато във връзка с предстоящото въвеждане на еврото в България, съобщиха от централната банка. 

Това става след като на 8 юли 2025 г. Съветът на ЕС прие Решение за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при приемане на еврото

Българската народна банка следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ.

Тези чуждестранни резервни активи включват основно валута, но и злато – в съотношение 85% към 15%. Счетоводно тази вноска се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на БНБ, с което се осигурява достъп на БНБ до дохода на Евросистемата.

Във връзка с това

БНБ закупи 66 хиляди тройунции злато на международните пазари,

което представлява под 1% от брутните ѝ валутни резерви. Сделките са извършени по пазарни цени.

Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на Българската народна банка.

По-рано този месец Световният съвет по златото съобщи, че БНБ е придобила 2 тона злато през август, в най-голямата подобна операция от 1997 г., когато България въвежда валутния борд.

