От ПП-ДБ поискаха анкетна комисия за „Хемус“ с декларация от трибуната на парламента

Парламентарният ден започна с три декларации от трибуната на 51-ото Народно събрание. Първата – на Ивелин Михайлов от „Величие“ – бе посветена на наводненията. В нея той отбеляза, че случилото се в „Елените“ е било очаквано и от неговата партия дори са алармирали за предстоящата трагедия.

Говорихме за двата основни проблема – незаконните строителства и незаконните сметища, но нищо от това, което препоръчахме, не беше взето под внимание, отбеляза Михайлов, който призна, че през лятото е имал и среща с министъра на екологията Манол Генов. Михайлов обяви и че днес ще пусне видео от село Калиманци с незаконно сметище, за да видят всички проблема, признавайки, че ако подаде сигнал до прокуратурата, никой няма да му обърне внимание.

Втората декларация – на депутата от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ бе изнесена от Божидар Божанов. В нея той обяви, че ще поискат създаване на анкетна комисия за „Хемус“. Според него тя ще даде отпор на завладяната държава, чиято диагноза от ПП-ДБ вече са дали по време на миналия вот на недоверие, но той припомни и в декларацията:

„Пеевски е фактическият център на власт, а Борисов – политическият проводник на модел на управление, който блокира всякакви реформи и всякаква отчетност. Модел, чийто залог за оцеляване е размяната на стратегически държавни активи срещу индулгенции за неговия съюзник – санкционираният по Магнитски.

Модел, в който съдебната власт все повече се е превърнала в плюшено зайче – като онези, които Чолаков (става въпрос за съдия Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд – бел.ред.) галантно поднася на административните съдии – с отнето достойнство, мачкано и подмятано от силните на деня“, отбеляза Божанов.

След това той подчерта, че от ПП-ДБ отказват да допуснат правосъдието да е аксесоар – вместо гръбнак на републиката. И бе категоричен, че ако и.ф. главен прокурор остане начело, ако ВСС продължи да държи чадър над него и ако репресиите срещу политическите опоненти и изтръгнването на признания продължат, то България ще се е превърнала окончателно в прокурорска република.

В същото време Божанов коментира като положителен факта, че след продължителното настояване на ПП-ДБ правосъдният министър е обявил, че ще свика Пленума на Висшия съдебен съвет и в дневния му ред ще включи точката за предложението за тълкуване от Народното събрание на спорните текстове от Закона за съдебната власт.

Третата декларация бе на Костадин Костадинов от „Възраждане“. Той я започна, отбелязвайки победата на бившия премиер на Чехия Андрей Бабиш на парламентарните избори. Обърна внимание и че Бабиш се е зарекъл Чехия да не приема еврото. Даде пример и как в Унгария Виктор Орбан също е дал подобно обещание.

След това Костадинов сравни приемането на България в еврозоната в настоящия момент с крупна държавна измяна.

„Влизането ни в еврозоната е сравнима с желанието ни да се качим на „Титаник“ в момент, в който той е в процес на потъване“, подчерта лидерът на Възраждане и предупреди, че ако България бъде вкарана в еврозоната, тя е заплашена от свръхзадлъжнялост и фалит.