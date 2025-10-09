РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Службата за вътрешни приходи (IRS) на САЩ е пуснала близо половината си служители в отпуск

Службата за вътрешни приходи IRS на САЩ

Според официален документ на агенцията, Службата за вътрешни приходи (IRS) на САЩ временно е пуснала близо половината си служители в неплатен отпуск поради частичното спиране на работата на федералното правителство.

От 74 300 служители само 53.6% (приблизително 39 900) ще продължат да работят. Останалите 34 400 служители са временно освободени от работа.

Федералното правителство на САЩ е частично спряно от 1 октомври

поради невъзможността на Конгреса да се споразумее за бюджетен план. Демократическата и Републиканската партия се обвиняват взаимно в провокиране и удължаване на спирането на работата с политически цели.

Службата за вътрешни приходи (IRS) е данъчната служба на федералното правителство на Съединените щати,

която отговаря за събирането на федералните данъци на САЩ и администрирането на Кодекса за вътрешни приходи, основният орган на федералното данъчно законодателство. Това е агенция към Министерството на финансите и се ръководи от комисаря по вътрешни приходи, който се назначава за петгодишен мандат от президента на Съединените щати. 

Задълженията на IRS включват предоставяне на данъчна помощ на данъкоплатците,

разследване и разрешаване на случаи на грешни или измамни данъчни декларации и надзор на различни програми за социални помощи, включително Закона за достъпни здравни грижи.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

