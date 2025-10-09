Съдът решава окончателно дали да освободи общинските съветници, арестувани с Благомир Коцев

Варненските общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов отново се изправят пред съда, след като миналата седмица им беше отказана по-лека мярка за неотклонение. Днес Софийският апелативен съд ще се произнесе окончателно по тяхната жалба.

Двамата, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев, са обвинени за участие в корупционна схема.

По време на предишното заседание стана ясно, че основният свидетел по делото Диан Иванов е бил разпитан повторно, след като публично заяви, че се отказва от първоначалните си показания срещу Коцев. Иванов твърди, че е бил подложен на натиск да свидетелства срещу кмета на морската столица.