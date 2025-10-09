Съоснователят на Revolut Николай Сторонски напуска Великобритания и се премества в ОАЕ

Главният изпълнителен директор и съосновател на финтех компанията Revolut Николай Сторонски е променил местожителството си от Великобритания в Обединените арабски емирства, според документи в британския търговски регистър.

Роденият в Русия Николай Сторонски е променил статута си на местожителство през октомври 2024 г., показва подаден във вторник (9 октомври) документ до Companies House. Говорител на Revolut е отказал коментар. В документа не е посочена причина за преместването.

През септември компанията беше оценена на 75 милиарда долара. Сторонски, който е съосновател на платформата през 2015 г., притежава пряко или косвено повече от 25% от нея, според последния годишен отчет на компанията.

Базираната в Лондон компания Revolut е най-ценната финтех платформа в Европа, като през последните години се разраства агресивно, стремейки се да се конкурира с традиционните банки. Миналия месец, при представянето на новата си централа в Лондон, компанията обяви, че има над 65 милиона клиенти и планира да навлезе в още 30 нови пазара до края на десетилетието.