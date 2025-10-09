Само 5 минути интензивни упражнения два пъти дневно могат драстично да подобрят здравето на сърцето

Само пет минути упражнения два пъти на ден могат да дадат значителен тласък на сърдечното здраве дори при хора, които водят заседнал начин на живот, показва ново изследване.

Учени установиха, че кратките, но интензивни избухвания на физическа активност – дори само по пет минути – могат значително да подобрят кардиореспираторната форма (CRF) – ключов показател за това колко ефективно сърцето, белите дробове и кръвоносните съдове доставят кислород до мускулите.

По-доброто ниво на CRF отдавна се свързва с по-нисък риск от сърдечни заболявания, инфаркт и преждевременна смърт.

Резултатите, обобщени от 11 проучвания с участието на 414 неактивни мъже и жени с различен индекс на телесна маса – от нормален до затлъстяване – показват, че така наречените „тренировъчни хапки“ (петминутни сесии, провеждани два пъти дневно, три пъти седмично) могат да донесат осезаеми ползи.

Предишни изследвания вече са доказвали, че кратки активности като изкачване на стълби или бързо ходене подобряват здравето на сърцето. При по-младите и хората на средна възраст най-често срещаното кратко упражнение е било именно изкачване на стълби – у дома или във фитнеса.

При по-възрастните участници най-ефективни са били леки упражнения за краката и тай чи – китайско бойно изкуство, което съчетава плавни движения и контролирано дишане.

В статия, публикувана в British Medical Journal, изследователите пишат:

„Лесното им вписване в ежедневието преодолява често срещани пречки като липса на време и ниска мотивация.

В допълнение към научните усилия, обществените здравни политики трябва да насърчават включването на подобни кратки физически паузи в ежедневието.“

Тези кратки и лесни упражнения са довели до подобрение на кардиореспираторната форма с между 4.6% и 17% според анализираните проучвания.

Все пак не са отчетени значими подобрения в мускулната издръжливост, сила или нивата на холестерол.

Миналата година отделно изследване показа, че дори няколко минути всекидневно движение – като носене на покупки или изкачване на стълби – могат да намалят наполовина риска от инфаркт при жените.

Жените на средна възраст, които извършвали средно само 3.4 минути такива активности дневно, имали 45% по-нисък риск от сериозни сърдечно-съдови инциденти, 51% по-нисък риск от инфаркт и 67% по-нисък риск от сърдечна недостатъчност в сравнение с напълно неактивните.

