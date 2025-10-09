ЕС ще мобилизира над 400 млрд. евро до 2027 година по програмата Global Gateway

Европейският съюз очаква до 2027 година да мобилизира повече от 400 милиарда евро инвестиции по програмата Global Gateway – инициативата на ЕС за насърчаване на устойчиви инвестиции в страните от Глобалния Юг. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

Програмата започна през 2021 година с цел да осигури 300 млрд. евро, половината от които за Африка, и се разглежда като европейска алтернатива на китайската инициатива „Един пояс, един път“.

Инвестициите обхващат енергетика, транспорт, образование, научни изследвания и партньорства, които ще помогнат на ЕС да осигури достъп до критични минерали за зеления преход и да намали зависимостта си от Китай.

Фон дер Лайен обяви, че днес ЕС започва Global Gateway Investment Hub – платформа с единен достъп за компании, които желаят да участват в проектите.

„Първоначалната ни цел беше да мобилизираме 300 милиарда евро за пет години. Вече постигнахме тази цел и съм уверена, че ще надхвърлим 400 милиарда евро до 2027 години“, заяви тя, добавяйки: „С Global Gateway ползите са не само взаимни – те са и локални.“