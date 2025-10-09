РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЕС ще мобилизира над 400 млрд. евро до 2027 година по програмата Global Gateway

Европейският съюз очаква до 2027 година да мобилизира повече от 400 милиарда евро инвестиции по програмата Global Gateway – инициативата на ЕС за насърчаване на устойчиви инвестиции в страните от Глобалния Юг. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

Програмата започна през 2021 година с цел да осигури 300 млрд. евро, половината от които за Африка, и се разглежда като европейска алтернатива на китайската инициатива „Един пояс, един път“.

Инвестициите обхващат енергетика, транспорт, образование, научни изследвания и партньорства, които ще помогнат на ЕС да осигури достъп до критични минерали за зеления преход и да намали зависимостта си от Китай.

Фон дер Лайен обяви, че днес ЕС започва Global Gateway Investment Hub – платформа с единен достъп за компании, които желаят да участват в проектите.

„Първоначалната ни цел беше да мобилизираме 300 милиарда евро за пет години. Вече постигнахме тази цел и съм уверена, че ще надхвърлим 400 милиарда евро до 2027 години“, заяви тя, добавяйки: „С Global Gateway ползите са не само взаимни – те са и локални.“

