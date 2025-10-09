Теменужка Петкова се похвали – тя е първият финансов министър, участвал като наблюдател на заседание на Еврогрупата

За първи път български министър на финансите – Теменужка Петкова – е взел участие като наблюдател в редовното заседание на Еврогрупата, съобщиха от ведомството й.

Това е ясен знак за готовността на страната ни да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на Европейския съюз. Досега България е участвала единствено в заседанията на Еврогрупата в приобщаващия формат, където присъстват всички финансови министри на държавите членки на Европейския съюз, коментират от екипа й.

По време на провелата се в Люксембург среща са били обсъдени икономическите перспективи в еврозоната, фискалните развития на всяка от страните и прогнозите в държавите членки. В рамките на Еврогрупата е била обсъдена подготовката и позициите на финансовите министри и управителите на централните банки за предстоящите срещи на Г-20 и Международния валутен фонд. Традиционно тези събирания се провеждат в края на октомври, като тази година домакин е Вашингтон.