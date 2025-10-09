Нараства делът на държавните болници с надлимитна дейност спрямо дела на частните лечебни заведения с такава дейност – това показват резултатите от серия проверки на Здравната каса (НЗОК) в 42 лечебни заведения у нас, които са с най-значително увеличение на хоспитализациите през тази и миналата година.

Данните бяха представени от управителя на НЗОК доц. Петко Стефановски пред депутатите от здравната комисия в НС.

Проверяващите са открили близо 700 нарушения, а болниците трябва да възстановят на Здравната каса средства в размер на 1 469 000 лева.

По време на проверките през юли и август надлимитната дейност е намаляла с 90 процента спрямо началото на годината, отчете Стефановски:

„Хипотезата, че частните болници правят повече нарушения или източват Касата, не потвърди от тези проверки. Другата хипотеза, че болниците правят фиктивни хоспитализации – не, дами и господа, пациентите си бяха по леглата. Само в 0,51% от случаите на внезапен контрол бяха установени, че липсват пациенти по леглата си. Съответно, болниците бяха санкционирани за това“, посочи той.

От ръководството на Здравната каса предлагат въвеждане на електронна здравноосигурителна карта, с която пациентът да потвърждава извършването на всяка медицинска дейност, заплащана с публични средства.

„Другото, което може лесно да се въведе – изразяване на информирано съгласие от пациента за всички извършени дейности при дехоспитализация. По този начин пациентът да верифицира, че е бил в болницата и са му извършени дадените дейности“, каза управителят на Здравната каса доц. Петко Стефановски.