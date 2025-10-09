Обмисля се обучението по първа помощ за шофьорите да се увеличи от един на два дни

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане промяна в наредбата си от 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачите на моторни превозни средства. Предвижда се то да се увеличи от един на два дни по шест учебни часа. Отделно е заложено да има възможност за хибридна форма на обучение, но само за 50% от теоретичната част.

С оглед особената важност на практическите умения и овладяването на основни прийоми за оказване на животоспасяващи мероприятия практическата част от обучението ще бъде само в присъствена форма.

Освен това кандидатите за шофьори в обществения транспорт, както и бъдещите водачи на таксита също ще има обучение за оказване на първа помощ преди издаване или подмяна на свидетелството им за управление за категория D или за удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил.

Обяснявайки необходимостта от промяна в наредбата, от Министерството на здравеопазването цитират следните данни: През 2024 г. по българските пътищата са настъпили 7 173 катастрофи, при които са загинали 478 души, а ранените са били 9 054, като от тях 1 888 – са имали тежки наранявания. От здравното министерство изразяват надежда, че оказването на първа долекарска помощ може да окаже сериозно влияние за намаляване на тежестта на нараняванията и дори да ограничи фаталните изходи.

От екипа на министър Силви Кирилов признават, че с промяната в наредбата за организатора на обученията – Българският червен кръст (БЧК) – щe се създадат допълнителни ангажименти заради увеличената продължителност на обучението. Това ще изисква най-малкото допълнителен финансов ресурс извън разполагаемия и извън тенденциите на развитие на бюджета на организацията, в това число и за поддържането на информационна система.

От Здравното министерство не коментират конкретни суми, но уточняват, че Националният

съвет на Българския червен кръст сам определя цената на обучението в зависимост от

обема и продължителността му.