Държавата предложи помощ на Терзиев, защото „боклукът няма политически цвят“, но кметът отказа

Държавата предложи помощ на Терзиев, защото "боклукът няма политически цвят"

Премиерът Росен Желязков обяви, че държавата е готова да помогне на Столичната община за справяне с кризата с отпадъците, ако бъде поискано съдействие. Той посочи, че е предложил помощ с техника и решения за овладяване на ситуацията след среща с кмета на София Васил Терзиев.

Министър-председателят подчерта, че „боклукът няма политически цвят“ и не може да носи политически дивиденти. По думите му, замърсяването на града символизира и „замърсяването на политическата среда“.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев е определен за координатор, който да осигурява ресурси при нужда, ако общината поиска помощ от държавата. Премиерът изрази подкрепа за действията на Столична община и увери, че държавата ще участва чрез необходимото сътрудничество за решаване на проблема.

По-рано през деня Столичният общински съвет прие доклада на кмета Терзиев, с който се разрешава общинското дружество „Софекострой“ да използва до 9 млн. лв. с ДДС от собствени и заемни средства за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците. Решението беше прието единодушно.

Столичният градоначалник Васил Терзиев на свой ред заяви, че столицата има нужда не от извънредни акции, а от стабилна, предвидима и професионална държавна политика за управление на отпадъците. Повод за думите му е изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който предложи извънреден закон и осигуряване на средства без обществени поръчки за решаване на кризата с боклука.

Терзиев отговори, че е отворен за диалог, когато той е в полза на града и не е популистки жест, като благодари за „подадената ръка“, но добави, че всеки, който е поел ръка от Борисов, „е потънал в плаващи пясъци“.

Столичният кмет посочи, че кризата с отпадъците е резултат от години на нерешени зависимости, липса на контрол и разпад на държавната система за управление на отпадъците. Той подчерта, че ако държавата иска да помогне, трябва първо да изпълнява задълженията си и да не пречи.

Сред мерките, които Терзиев предложи, са:

  • криминализиране на незаконното депониране на отпадъци;
  • въвеждане на депозитна система;
  • либерализиране на събирането на отпадъци от опаковки, така че общините да получават таксите, вместо те да отиват при частни организации.

Той също така подчерта нуждата от конструктивно мнозинство в Столичния общински съвет и от укрепване на общинските дружества, които отговарят за чистотата.

Терзиев допълни, че има и други теми, по които очаква държавата да си свърши работата – като справедливо финансиране на градския транспорт, държавна програма за строителство и прекратяване на блокажа върху решенията на общината.

„Помощта за София не е чек с пари, а уважение, предвидимост и нормалност“, заяви кметът на София. Той подчерта, че не иска подаяния, а държавата да не пречи на работата на общината.

В заключение Терзиев увери, че София ще се справи – не с акции и закани, а с план, професионализъм и упоритост.

