РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Нобеловата награда за литература отиде при „майстора на апокалипсиса“ Ласло Краснахоркай

Нобеловата награда за литература отиде при „майстора на апокалипсиса“ Ласло Краснахоркай

Нобеловата награда за литература за 2025 г. беше присъдена на унгарския писател Ласло Краснахоркай, който казва, че неговите мрачни и трудни за възприемане романи целят да изследват реалността „до границата на лудостта“.

58209 large

Комитетът го определи като „велик епически писател от централноевропейската традиция, която се простира от Кафка до Томас Бернхард и се характеризира с абсурдизъм и гротескова свръхизразност.“

Сред най-известните му творби са „Сатанинско танго“ и „Меланхолията на съпротивата“, и двете екранизирани от унгарския режисьор Бела Тар.

Краснахоркай, на 71 години, е носител и на редица други отличия, включително Международната награда „Ман Букър“ (2015). Журито на Букър го похвали за „изключителните му изречения – с невероятна дължина и ритъм, преминаващи от тържественост към лудост, от ирония към отчаяние, докато следват своя необуздан път“.

Така той се присъединява към елитен списък от лауреати, сред които са Ърнест Хемингуей, Тони Морисън и Кадзуо Ишигуро.

От учредяването си досега Нобеловата награда за литература е връчвана 117 пъти на общо 121 лауреати. Миналогодишният носител беше южнокорейската писателка Хан Канг, отличена за творчество, което „се изправя срещу историческите травми и разкрива крехкостта на човешкия живот“.

Четете още: Нобеловата награда за физика за 2025 г. е триумф за квантовите компютри

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени