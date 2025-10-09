Нобеловата награда за литература отиде при „майстора на апокалипсиса“ Ласло Краснахоркай

Нобеловата награда за литература за 2025 г. беше присъдена на унгарския писател Ласло Краснахоркай, който казва, че неговите мрачни и трудни за възприемане романи целят да изследват реалността „до границата на лудостта“.

Комитетът го определи като „велик епически писател от централноевропейската традиция, която се простира от Кафка до Томас Бернхард и се характеризира с абсурдизъм и гротескова свръхизразност.“

Сред най-известните му творби са „Сатанинско танго“ и „Меланхолията на съпротивата“, и двете екранизирани от унгарския режисьор Бела Тар.

Краснахоркай, на 71 години, е носител и на редица други отличия, включително Международната награда „Ман Букър“ (2015). Журито на Букър го похвали за „изключителните му изречения – с невероятна дължина и ритъм, преминаващи от тържественост към лудост, от ирония към отчаяние, докато следват своя необуздан път“.

Така той се присъединява към елитен списък от лауреати, сред които са Ърнест Хемингуей, Тони Морисън и Кадзуо Ишигуро.

От учредяването си досега Нобеловата награда за литература е връчвана 117 пъти на общо 121 лауреати. Миналогодишният носител беше южнокорейската писателка Хан Канг, отличена за творчество, което „се изправя срещу историческите травми и разкрива крехкостта на човешкия живот“.

Четете още: Нобеловата награда за физика за 2025 г. е триумф за квантовите компютри