Слух от Саудитска Арабия: „Манчестър Юнайтед“ може да смени инвеститора

Английският футболен клуб „Манчестър Юнайтед“ може да бъде продаден на нови инвеститори. Това беше обявено в социалните медии от Турки Ал Ал-Шейх, председател на Генералния орган за развлечения на Саудитска Арабия.

„Манчестър Юнайтед“ е в напреднал етап на финализиране на продажбата на нов инвеститор. Това е най-добрата новина, която чух днес. Надявам се новият инвеститор да се окаже по-добър от предишните собственици“, написа Турки Ал Ал-Шейх.

През 2023 г. собствениците на „Манчестър Юнайтед“, семейство Глейзър, отхвърлиха оферта от 5.5 милиарда паунда от катарския шейх Джасим бин Хамад Ал-Танин за 100% от акциите на клуба.

През 2024 г. официално беше обявено придобиването на 25% дял от британския милиардер сър Джим Ратклиф.

Сделката беше на стойност 1.25 милиарда паунда. Семейство Глейзър запази контрола над „Манчестър Юнайтед“, като Джим Ратклиф пое контрола над всички футболни операции, включително трансферната политика и кадровите въпроси, включително назначаването на старши треньор.

„Манчестър Юнайтед“ е най-широко подкрепяния футболен отбор в света и един от най-богатите.