УниКредит Булбанк прогнозира ръст от 3.7% за българската икономика през 2025–2026 г.

Според тримесечния обзор на The Investment Institute by UniCredit Централна и Източна Европа ще изпревари растежа на ЕС през 2025–2026 година

Устойчивото потребление, стабилизирането на износа и възобновените инвестиционни потоци? ще са в основата на ръста на БВП на страните от региона

Реален годишен ръст от 3.7% ще отчете БВП на страната през тази и следващата година, прогнозират икономистите на УниКредит Булбанк. Двигател на растежа ще остане вътрешното търсене и по-специално частното потребление.

Въпреки това, икономистите на банката очакват темпът на растеж на потреблението да се забави през следващата година. Причината е очакваното забавяне на ръста на заплатите, което отразява усилията за фискална консолидация, включващи умерено увеличение на възнагражденията в публичния сектор.

По-слабото частно потребление през следващата година ще бъде компенсирано от донякъде по-силен растеж на износа. Според прогнозата на УниКредит Булбанк, външното търсене ще се засили през 2026 г., тъй като се очаква растежът в ключовите търговски партньори постепенно да се възстанови от негативното въздействие на по-високите мита, които доведоха до значително забавяне на глобалната търговия тази година.

Не само България, а и останалите страни от ЦИЕ, ще изпреварят по икономически ръст останалите страни в Европа, показва тримесечният обзор на The Investment Institute by UniCredit.

Въпреки глобалните несигурности, се прогнозира, че икономиките на ЦИЕ ще растат с приблизително двойно по-бързи темпове от средното за Европейския съюз през 2025–2026 г., благодарение на устойчивото потребление, стабилизирането на износа и възобновените инвестиции.

Реален БВП % промяна 2024 2025F 2026F ЕС – ЦИЕ 2.0 2.2 2.4 България 2.8 3.7 3.7 Хърватия 3.9 3.1 3.2 Чехия 1.1 2.2 1.8 Унгария 0.5 0.5 2.4 Полша 2.9 3.2 3.0 Румъния 0.8 0.6 1.5 Словакия 2.1 0.8 1.5 Словения 1.6 0.7 2.2 Босна и Херцеговина 2.5 2.5 3.0 Сърбия 3.9 2.5 3.4

По-силни основи в подкрепа на растежа

Според обзора на The Investment Institute by UniCredit, частното потребление ще продължи да бъде основният двигател на икономическия ръст, подкрепено от силен реален ръст на заплатите, затегнат пазар на труда и забавяща се инфлация. Междувременно външното търсене показва първи признаци на стабилизация, като производственият обем се подобрява в Полша, Чехия, Хърватия и Сърбия, а се стабилизира в Румъния и Словакия. Очаква се новият капацитет в сектора на батериите в Унгария да допринесе положително от 2026 г. нататък.

„ЦИЕ отново доказва своята устойчивост, макар и с различия между отделните страни“, каза Мауро Марано, старши икономист за ЦИЕ в УниКредит. „Потреблението на домакинствата остава ключов двигател на растежа със среден ръст от 3% в региона, външното търсене показва признаци на подобрение, а средствата от ЕС и чуждестранните инвестиции започват да се ускоряват. Регионът е позициониран да се възползва от глобалните и европейските промени в търговията и инвестициите, въпреки че несигурността в глобалната среда и рисковете остават.“

Инвестиционният импулс се засилва

Спадащите лихвени проценти, съчетани с по-бързо усвояване на средства от ЕС и положителен ефект от германския фискален стимул, се очаква да подкрепят инвестициите в основен капитал през 2026 г., според тримесечния доклад. Нови проекти с чуждестранни преки инвестиции, особено в производствения сектор, се очаква да разширят износния капацитет и да създадат дългосрочна конкурентоспособност.

„Инвеститорите продължават да виждат възможности в ЦИЕ не само заради силното вътрешно търсене, но и заради географското разположение, което осигурява достъп до европейските пазари“, коментира Естер Гаргян, която отговаря за инвестиционната стратегия на УниКредит за ЦИЕ. „Въпреки че фискалните и политическите рискове остават на дневен ред, те вероятно ще останат ограничени и малко вероятно е да предизвикат сериозно забавяне на растежа в региона.“

Умерена прогноза с рискове на хоризонта

Въпреки че перспективата остава стабилна, докладът подчертава няколко фактора, които трябва да се следят: темпът на възстановяване на еврозоната, потенциални геополитически напрежения и предстоящи изборни цикли в някои страни. Въпреки това рисковете се считат за управляеми, а базовият сценарий продължава да благоприятства растеж над средното за ЕС.