БЧК ще раздава продукти на над 640 000 уязвими български граждани

На 13 октомври Българският Червен кръст (БЧК) ще започне да раздава продукти на български граждани, намиращи се в затруднено положение.

По-конкретно помощта се очаква да достигне до над 640 000 български граждани – лица с над 90% степен на увреждане; лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция; и хора, отглеждащи дете в качеството си на негови роднини или на негово приемно семейство.

Продуктите са закупени от Агенцията за социално подпомагане (АСП), съобщават от пресцентъра на организацията. Процесът по разпределяне на помощта ще се извършва от служители и доброволци в 316 пункта в страната, като предоставените пакети съдържат хранителни и хигиенни продукти – тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под и препарат за съдове.

Раздаването ще продължи до 28 ноември, като изключение правят само Пловдив и Благоевград, където то ще е до 5 декември. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис, уточняват от БЧК.

Едночленните и двучленните семейства ще получат един пакет с по един брой от хигиенните продукти, и по един брой от два вида хранителни продукти – захар и спагети.

Тричленните и по-големите семейства ще получат по два пакета с по четири шампоана, три пасти и четки за зъби, четири опаковки тоалетна хартия, три препарата за под и съдове, три перилни препарата, три тоалетни сапуна, три пакета захар и спагети.

В 316 пункта ще бъдат раздавани „Листовка за лична и битова хигиена“ и „Брошура за възможностите за балнеолечение и физиотерапия“, както и ще бъде предлагано измерване на тегло и кръвно.