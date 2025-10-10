Законодателните промени не трябва да застрашават свободата на словото, категорични са от СЕМ

Съветът за електронни медии изрази притеснение от „бързата законодателна процедура“, с която се разглеждат предложените промени в Наказателния кодекс, предвиждащи наказания за разпространение на информация за личния живот без съгласие. В позиция, публикувана на сайта на регулатора, се посочва, че подобни мерки могат да окажат „негативно влияние върху медийната среда и свободата на словото“.

От СЕМ припомнят, че всички законодателни промени трябва да бъдат съобразени с Европейския акт за свободата на медиите, който въвежда засилени гаранции за защита на журналистите и независимостта на медиите.

„Правото на лична неприкосновеност и свободата на словото трябва да бъдат в баланс, който не накърнява обществения интерес. Всякакви промени не следва да възпрепятстват пълноценната журналистическа работа“, заявяват от регулатора, като изразяват готовност да предоставят експертно становище по бъдещи законопроекти, засягащи медийната среда.

В четвъртък Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси одобри на първо четене предложението на „Има такъв народ“ за криминализиране на разпространението на информация за личния живот без съгласие. Проектът предвижда лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две до пет хиляди лева за лица, които разгласяват данни за лични, семейни, интимни или здравословни отношения на друго лице.