Денков предупреди, че промяната, предлагана от ИТН, е опасна за всеки, казващ истината

Този закон предполага, че всеки, който каже истина, може да влезе в затвора до 6 години- и журналист, и обикновен гражданин, коментира Николай Денков от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ предлаганите промени в Наказателния кодекс от „Има такъв народ“, които криминализират „разпространението на информация за личния живот“.

Денков уточни, че от партията на Слави Трифонов днес – по време на председателския съвет в парламента – са продължили да ги убеждават колко добър законопроект предлагат и да ги упрекват, че не са го прочели.

Денков даде два примера, за да обясни какво точно предвижда законодателната промяна. Първият пример – ако има конфликт на интереси в някаква комисия, в която се разпределят средства, т.е. в нея участват кум, снаха или друг роднина на заинтересованото лице, ако някой разпространи тази истина, това означава, че той може да влезе в затвора.

Втори пример – ако на някой депутат синът му влезе в престижна гимназия след изпита в 7-ми клас, но без да си изкара честно оценката, и тази информация излезе наяве, то човекът, който е казал истината – журналист, учител или директор, може да влезе в затвора до 6 години.

„Парадоксът е, че никъде не пише, че наказанието се налага заради клевета. В действителност хората ще бъдат санкционирани, защото са казали истината. А когато става дума за клевета, наказанието си остава по стария режим„, добави Денков.

„Най-парадоксалното е, че тези промени се предлагат от тези хора, които направиха кариера както в шоубизнеса, така и в политиката, разпространявайки точно такава информация. Така че ако бъде приет този закон, аз им предлагам да си дойдат с раираните фланелките тука, защото тяхното място ще бъде в затвора„, подчерта Николай Денков.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ даде друг пример – че ако качваме снимки на роднини във „Фейсбук“, ние ще трябва да сме поискали разрешение от тях, защото, ако не го направим, ще бъдем наказани по-строго, отколкото, ако бяхме извършили убийство по непредпазливост. Стоев подчерта и че е скандално, че за разкриването на подобни престъпления ще могат да се използват специални разузнавателни средства. С една дума – всеки гражданин ще може да бъде подслушван, предупреди Стоев.

На въпрос има ли потенциално мнозинство, което да приеме законодателната промяна, Стоев припомни, че на вчерашното заседание на правната комисия „Възраждане“ са гласували „За“, от друга страна той уточни, че днес сутринта представител на управляващите е дал назад. Той имаше предвид участието на Деница Сачева от ГЕРБ-СДС в предаване на bTV, където тя обяви, че ще има редактиран проект и че предлаганият от ИТН вариант не е окончателният.