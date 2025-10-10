Въздушните удари на Русия са блокирали 60% от украинското производство на газ

Серията от масивни руски въздушни удари през последната седмица е спряла близо 60% от производството на газ в Украйна на прага на зимата, пораждайки опасения от недостиг, според двама украински служители, запознати с щетите. Атаките са накарали украинските власти да свикат срещи със западните си партньори, за да ги информират за положението, съобщили на „Файненшъл таймс“ добре информираните източници.

Сергий Корецки – главен изпълнителен директор на украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз“, е заявил в интервю, че Русия отново се стреми да подкопае морала с целенасочени удари по енергийната инфраструктура, както прави всяка година от 2022-а насам. Разликата този път обаче била в честотата и мащаба на атаките – със стотици дронове и десетки ракети почти всяка нощ.

Целта на Кремъл е „да сломи духа ни“, посочил Корецки. И допълнил, че „това няма нищо общо с военните нужди, нито един от тези активи няма никаква военна стойност.“ Но вследствие на тези атаки „се нуждаем от милиарди кубически метри газ повече по време на отоплителния сезон“.

Преди октомврийските удари на Украйна са били нужни 1322 милиарда кубически метра газ за зимата, а Киев епланирал да внесе 4.6 милиарда кубически метра газ до 1 ноември – „значително повече, отколкото в предишни години“, според Корецки. Той не е представил конкретна цифра, но двамата украински представители прогнозират, че при сегашните темпове на руските атаки, Украйна вероятно ще трябва да закупи около 4.4 милиарда кубически метра газ повече преди март, или една пета от годишното потребление на страната, на цена от около 2.2 милиарда долара.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери на 8 октомври, че руските сили са ударили енергийни цели в североизточните области на Украйна – Черниговска, Сумска и Полтавска – 160 пъти през последния месец. Корецки описа нападение на 3 октомври срещу съоръжения в Харковска и Полтавска области като „най-мащабната и най-агресивната атака от началото на пълномащабното нахлуване“, повредила „значителна част“ от инфраструктурата на „Нафтогаз“, като „някои от разрушенията“ са критични.

Два дни по-късно, на 5 октомври, е последвала втори масиран удар срещу газова инфраструктура, насочен към газохранилища. Максим Тимченко, главен изпълнителен директор на DTEK – най-голямата частна енергийна компания в Украйна, е споделил пред „Файненшъл таймс“, че „нашите активи са атакувани всеки ден. Всеки ден те повреждат някое съоръжение“.

Корецкий посочва, че той, заедно с правителството на Украйна, е разговарял с посланиците на Г-7 за нуждите на страната през зимата. Докато преди Киев е разчитал на чуждестранна техническа помощ и оборудване за поправяне на критични енергийни системи след атаки вече е необходимо много повече, тъй като бомбардировките на Русия се засилват. И трябват „повече системи за противовъздушна отбрана“.

Тимченко пък подчертава, че ударите с дронове на Москва „стават все по-масирани, по-прецизни и определено използват изкуствен интелект“. И ако руснаците „изберат цел и изпратят 50, 60, 100 дрона и ракети, тогава е много трудно за нашата противовъздушна отбрана да защити тези съоръжения.“ DTEK е направила каквото е могла, за да опази подстанциите с ниско и средно напрежение с бетонни стени или чували с пясък, допълва той.

Корецки също твърди, че „Нафтогаз“ е постъпила по сходен начмин за своите съоръжения и е показал снимки на обширни отбранителни конструкции, изработени от бетон и пясък, високи няколко метра около тях. „Но разбира се, всичко зависи от това с колко броя системи за противовъздушна отбрана разполагат те (силите за противовъздушна отбрана на Украйна) и, по-важното, дали имат боеприпаси“, допълва Тимченко.

Друга особено важна нужда е допълнителното оборудване за ремонти, включително компресори и силови трансформатори. Целта на Киев, според Корецки, е да създаде „стратегически резерв от тези съоръжения“.

DTEK пък, от своя страна, инвестира сериозно в наземни вятърни паркове и батерии за съхранение на енергия, за да помогне за изграждането на по-устойчива електропреносна мрежа. „За нас децентрализираното разпръснато производство на електроенергия е най-добрият начин да се минимизира успехът на руските атаки“, обяснява Тимченко.