Израел одобри споразумението за прекратяване на огъня с „Хамас“

Израелското правителство официално ратифицира споразумението за прекратяване на огъня с палестинската групировка „Хамас“ рано тази сутрин. Това проправя пътя за спиране на военните действия в Газа до 24 часа и за освобождаването на израелските заложници, държани там.

Предвижда се поетапно изтегляне на израелските войски, а освобождаването на израелските заложници да стане в замяна на палестински затворници.

Смята се, че 20 от заложниците все още са живи, 26 са мъртви, а съдбата на двама е неизвестна. „Хамас“ посочи, че изваждането на телата на мъртвите може да отнеме повече време.

За подпомагане на стабилността в Газа след спирането на огъня, САЩ ще осигурят 200 войници като част от съвместна работна група, съобщиха американски високопоставени лица. Тази група ще включва представители на Египет, Катар, Турция и вероятно ОАЕ, като американските войници няма да бъдат разполагани на палестинска територия.