Domino’s Pizza модернизира бранда си за първи път от десетилетие насам

За първи път за последните повече от десет години американската верига Domino’s Pizza обновява бранда си. Компанията ще модернизира цветовете, шрифтовете, графиките, ще вкара по-ярки опаковки и музика. Промените ще засегнат приложението за поръчки, магазините, опаковките, униформите и уебсайта както в САЩ, така и на някои задгранични пазари.

Domino’s запазва основните си елементи – логото, името и фокуса върху пицата – за да не отчужди клиентите, като същевременно внася свежест и енергия в бранда. Това ребрандиране цели да привлече потребителите от младото поколение (Gen Z и Gen Alpha), които търсят марки, които са едновременно вечни и модерни.

Компанията остава силен лидер в сектора, с пазарна капитализация над 14 милиарда долара, което е над 10 пъти повече от конкурента ѝ Cracker Barrel.

