Повишиха кредитния рейтинг на Община Варна

Българската агенция за кредитен рейтинг повиши кредитния рейтинг на Община Варна. Дългосрочният кредитен рейтинг е ВВВ+ с перспектива: стабилна (от предишен BBB), а краткосрочния е А-2 с перспектива: стабилна (от предишен А-3).

Община Варна е в стабилно финансово състояние, спазва строга финансова дисциплина и изпълнява фискалните показатели на Закона за публичните финанси, отбелязват от кредитната агенция. Присъденият рейтинг е в резултат на финансова стабилност и устойчивост на публичните финанси. През 2025 г. Община Варна постига значителни бюджетни резултати и устойчиво финансово развитие. Наблюдава се повишение на текущите приходи, оптимизация на разходите, както и добро обезпечаване на разходи за местни дейности с местни приходи, се посочва в доклада на рейтинговата агенция.

Това е най-високият кредитен рейтинг на Община Варна

от въвеждането на новата методика за присъждане на рейтинги на общини през 2014 г. и е първото увеличение от 2018 г. насам.

Община Варна е ограничена от кредитния рейтинг на държавата и след повишаването на суверенния таван, финансовите анализатори на БАКР присъждат, че община изпълнява изискванията да повиши рейтинга си.

Припомняме, че Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦПК) агенции, без териториални или други ограничения