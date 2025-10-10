С 24 часа се удължава евакуацията в русенското село Николово

Във връзка с продължаващите проверки на състоянието на язовирната стена край село Николово, евакуацията на жителите се удължава с още 24 часа, пишат от пресцентъра на Общината.

„Необходимо е още време, за да се уверим, че всички движения по стената са напълно спрели. Продължават и измерванията с пиезометри, които ще ни дадат по-точна оценка на ситуацията. В крайна сметка решаваща ще бъде експертната преценка на инженерите, за да гарантираме сигурността и безопасността на жителите“, заяви кметът на Русе Пенчо Милков.

В момента се спира навлизането на влага в стената и се извършва бетониране на фугите, коментират от общината, като уточняват, че работата на специализираната комисия, свикана по инициатива на кмета, продължава.

Жителите на Николово ще получат официално уведомление за удължаването на евакуацията.

Припомняме, че вчера (10 октомври) община Русе въведе двудневно бедствено положение, заради свличанията на земни маси в село Николово, като системата BG-Alert беше активирана.