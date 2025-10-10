Four Roses и New Belgium обогатяват крафт бирата с вкус на бърбън

Дестилерията Four Roses и пивоварната New Belgium отново обединиха усилия за връщането на Oakspire Bourbon Barrel Ale – бирата за любители на бърбън.

Това дългоочаквано годишно издание съчетава майсторството на двата бранда, комбинирайки характерната меко подправена нотка на Four Roses с дългогодишния опит на New Belgium в иновациите и качеството на крафт бирата. Двете компании работят заедно години наред, за да усъвършенстват процеса :

Four Roses събира опечени дъбови стърготини от бърбън барелите си, които съдържат карамелизирани дървесни захари, добавящи нотки на кафява захар, ванилия и тофи, както и цвят от уискито по време на стареенето му.

Майстор бъчвар в Минесота препича специална смес от дъбови спирали, които след това се накисват в бърбън на Four Roses.

Главните пивовари на New Belgium Brewing прекарват месеци в изграждане на специални съдове от неръждаема стомана, за да съдържат опечените дъбови стърготини и спиралите, накиснати в бърбън, за да ароматизират бирата.

Базовата бира с високо съдържание на ръж циркулира през тези съдове по време на зрялостта, като така се обогатява с красивите вкусови нотки от опеченото дърво и бърбън-спиралите.

Това е истинска колаборация от бъчвата до бутилката, като резултатът е бира, която продължава да размива границите между двата любими занаятчийски продукта и има култови последователи още от дебюта си.