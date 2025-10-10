Великият херцог Анри напусна Люксембург след абдикацията си

Великият херцог Анри Люксембургски, който предаде трона на сина си, и съпругата му Мария Тереза ​​напуснаха страната. Според Luxembourg Times, целта на пътуването им е неизвестна.

Великият херцог обяви плановете си да „замине за известно време“ предишния ден на вечеря, посветена на началото на Откритото първенство на Люксембург, където му беше връчена наградата „Яна Новотни“ за значителния му принос към тениса.

Великият херцог изрази благодарност за честта, но отбеляза, че няма да може да присъства на мачовете от настоящото първенство. Той обясни, че сега е „пенсиониран“ и следователно заминава. „Утре ще взема колата и със съпругата ми ще напуснем Люксембург за известно време“, каза той.

В скорошно интервю той каза, че, разбира се, животът като държавен глава и член на кралското семейство е пълен с привилегии, но често „се чувстваш като в позлатена клетка“, лишен от лична свобода.

На 3 октомври той абдикира, а най-големият му син, Гийом, става новият държавен глава.

Херцог Анри управляваше страната от 7 октомври 2000 година.

Великото херцогство Люксембург (на френски: Luxembourg; на немски: Luxemburg, на люксембургски: Lëtzebuerg) е със столица едноименния град Люксембург. На запад и север граничи с Белгия (дължина на границата 148 км, на изток с Германия (135 км) и на юг с Франция (73 км).

С население от 672 050 човека и обща площ от 2586 km², Люксембург е сред най-малките суверенни държави в Европа.

Люксембург е наследствена конституционна монархия.

Страната е член на ООН, Съвета на Европа, Европейския съюз – една от страните учредителки на ЕС, НАТО и Бенелюкс. През 1999 г. страната се присъединява към Европейския паричен съюз.

Според конституцията от 1868 г. изпълнителната власт се разпределя между Великия херцог и кабинет, начело на който стои министър-председателят.

Законодателната власт се упражнява от еднокамарен парламент, избиран директно на всеки пет години. Държавният съвет, състоящ се от 21 пожизнено назначавани от Великия херцог членове, има съветническа функция при писането на законите.

Девизът на Великото херцогство Люксембург е: Mir wëlle bleiwe wat mir sinn („Искаме да си останем такива, каквито сме“).