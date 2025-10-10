Износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.7% до 20.09 млрд. лв. за осемте месеца

През периода януари – август износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.7% в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност 20.09 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония, Алжир, Китай и Обединеното кралство, които формират 49.7% от износа за трети страни, отбелязват от Националния статистически институт.

Към Турция сме изнесли стоки за 3.95 млрд. лева, като има ръст от 1.2 процента. Износът за САЩ възлиза на 1.3 млрд. лева и расте с 1.9% на годишна база, а и търговското салдо за България е положително с най-голямата световна икономика. Експортът на българска продукция за Сърбия обаче намалява – с 12.1%, и е за 1.1 млрд. лева. Спада има и на износа към Република Северна Македония – с 6.4%, до 1.001 млрд. лева.

Само през август експортът на стоки от България за трети страни намалява с 8.1% на годишна база и е в размер на 2.46 млрд. лева.

При износа най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (48.6%). Най-голям спад има в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42.5%).

Вносът на стоки в България от трети страни през между януари и август нараства с 3.3%

в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност 28.17 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Казахстан.

Вносът от Турция възлиза на 7.4 млрд. лева и показва ръст от 24.3%, а стокообменът ни достига 11.36 млрд. лева. При Китай импортът е още по-висок – с 30.3% и възлиза на 4.35 млрд. лева. От Сърбия у нас са влезли стоки за 1.57 млрд. лева, което е ръст от 24.4 на сто. Вносът на стоки от Казахстан възлиза на 1.4 млрд. лева и се увеличава с 9.4 процента.

Само през август импортът на стоки в България от трети страни обаче намалява със 7% на годишна база и е в размер на 3.37 млрд. лeвa.

При вноса най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Храни и живи животни“ (26.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (45.8%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни за периода януари – август е отрицателно и е 8.08 млрд. лева. Само август показателят също е с отрицателна стойност и е 918 млн. лева.