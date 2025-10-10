РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Китай планира да наложи пристанищни такси на американски кораби

контейнери пристанище терминал

Китай планира да наложи специална пристанищна такса на американски кораби, считано от 14 октомври. Това беше обявено от пресслужбата на Министерството на транспорта. В изявлението се посочва, че Китай ще налага таксата на кораби, собственост или експлоатирани от американски компании, както и на кораби на компании, в които САЩ притежават 25% или повече от акциите.

„От 14 октомври 2025 г. ще се начислява такса от 400 юана (приблизително 56 долара) на нетен тон. От 17 април 2026 г. тя ще е от 640 юана (приблизително 89 долара) на нетен тон, а от 17 април 2027 г. ще се начислява такса от 880 юана (приблизително 123 долара) на нетен тон“, се казва в изявлението.

Според ведомството,

до 2028 г. таксата ще достигне 1120 юана (приблизително 157 долара).

Таксата ще се начислява само в първото пристанище на акостиране, дори ако корабът премине през няколко китайски пристанища по време на пътуването си.

Министерството на транспорта отбеляза, че тези мерки са отговор на въвеждането от страна на САЩ на пристанищни такси за китайски кораби.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени