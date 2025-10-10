Китай планира да наложи пристанищни такси на американски кораби

Китай планира да наложи специална пристанищна такса на американски кораби, считано от 14 октомври. Това беше обявено от пресслужбата на Министерството на транспорта. В изявлението се посочва, че Китай ще налага таксата на кораби, собственост или експлоатирани от американски компании, както и на кораби на компании, в които САЩ притежават 25% или повече от акциите.

„От 14 октомври 2025 г. ще се начислява такса от 400 юана (приблизително 56 долара) на нетен тон. От 17 април 2026 г. тя ще е от 640 юана (приблизително 89 долара) на нетен тон, а от 17 април 2027 г. ще се начислява такса от 880 юана (приблизително 123 долара) на нетен тон“, се казва в изявлението.

Според ведомството,

до 2028 г. таксата ще достигне 1120 юана (приблизително 157 долара).

Таксата ще се начислява само в първото пристанище на акостиране, дори ако корабът премине през няколко китайски пристанища по време на пътуването си.

Министерството на транспорта отбеляза, че тези мерки са отговор на въвеждането от страна на САЩ на пристанищни такси за китайски кораби.