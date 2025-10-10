След като Румъния подава сигнал, сме взели мерки за изпуснати замърсени води, отчете министър Манол Генов

На 7 септември 2025 г. от румънска страна постъпва у нас сигнал за възможно инцидентно замърсяване на водите на реката Дунав. Това става чрез системата за предупреждение за аварийни ситуации към Международната комисия за опазване на река Дунав. Сигналът е изпратен до басейнова дирекция „Дунавски район“, съобщи министърът на екологията Манол Генов в отговор на въпрос на депутата от „БСП-Обединена левица“ Биляна Иванова.

Министър Генов уточни, че още на същата дата заместник-областният управител на Русе прехвърлил сигнала в РИОСВ-Русе. Веднага след получаването му, още по-тъмно – между 21.00 часа и 01.00 часа на другия ден служители на РИОСВ-Русе съвместно с гранична полиция Русе извършили оглед на заустващия се в река Дунав канал за отпадъчни води, формиращ се от Дунавската индустриална зона „Тегра“.

Там, в заустването на реката, било констатирано минимално количество отпадъчни води с бяло оцветяване.

Министър Манол Генов уточни, че от РИОСВ-Русе била извършена проверка на предприятието за преработка на пържилни мазнини, стопанисвани от „Астра Биоплант“ ЕООД, намиращо се на територията на дунавската индустриална зона „Тегра“.

Констатирано било, че в предприятието се извършват единични изпитвания на инсталация, която е в пусков режим.

В помещение, разположено на „Кота О“ били установени разливи, както и наличие на маркучи, насочени към изградени открити канали. Било регистрирано и че локалната пречиствателна станция за отпадъчни вода на „Астра Биоплант“ е в процес на изграждане. Своевременно било издадено предписание на „Астра Биоплант“ незабавно да преустанови изхвърлянето на непречистените отпадъчни води.

Така на 8 септември от РИОСВ -Русе бил осъществен последващ контрол, при което било констатирано, че предписанието е изпълнено. Последвала нова проверка, като резултатите от нея вече не показвали замърсяване на водата.

Министър Манол Генов добави и че на „Астра Биоплант“ бил съставен акт за установеното първоначално изпускане на непречистените отпадъчни води.