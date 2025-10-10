КФН отписа от регистъра третата емисия облигации на БЕХ, която е изцяло погасена

Комисията за финансов надзор отписа третата емисия облигации и „Български енергиен холдинг“ ЕАД – София, като емитент, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, съобщиха от регулатора. Това се случва, тъй като емисията е изцяло погасена.

Тя е в размер на 600 000 000 евро, издадена на 28 юни 2018 година (основен размер на емисията от 400 000 000 евро). Падежът на тези дългови книжа беше на 28 юни 2025 година. Емисията, с ISIN код XS1839682116, беше с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3.50% и с периодичност на лихвените плащания веднъж годишно (12-месечен срок).

След проведени срещи с инвеститори в Лондон, Виена, Мюнхен и Франкфурт на 28 юни 2018 г. БЕХ

регистрира успешно третата си емисия еврооблигации на стойност 400 милиона евро на Ирландската фондова борса.

В условия на значителен инвеститорски интерес държавната компания записа две увеличения на третата си емисия еврооблигации, съответно със 150 милиона евро на 31 юли 2018 г. и с 50 милиона евро на 12 октомври 2018 година.

В резултат на двата допълнителни транша общата стойност на третата емисия облигации е в размер на 600 милиона евро. Средствата са използвани за погасяването на падежиращата през ноември 2018 г. облигационна емисия на БЕХ в размер на 500 млн.евро, както и за общи корпоративни цели.

Облигациите от тази емисия се търгуваха на Ирландската фондова борса и на „Българска фондова борса“.

„Български енергиен холдинг” обединява компании с дейност в производство и пренос на електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища.

Група на БЕХ заема водеща позиция на пазара на природен газ и електроенергия в България,

както и в региона посредством износа на електроенергия. Дружеството е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи. Правото на собственост от страна на държавата се упражнява от министъра на енергетиката.

Групата притежава основните предприятия за производство на електроенергия в страната, както и мрежата за пренос на електроенергия и мрежите за пренос и транзит на природен газ. Тя също е общественият доставчик и на електроенергия, и на газ в България и затова е стратегически значимо държавно дружество. Пазарният дял на Групата за производство на електроенергия в България е 58% през 2024 г. при инсталирана мощност за производство на електроенергия от 6.4 ГВ и произведени 22.1 ТВч електроенергия.