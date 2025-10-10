РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Електрохолд участва в Общинско ЕКСПО 2025 с иновативни енергийни решения

На изложението в Албена ще бъдат показани продукти и услуги в подкрепа на енергийната трансформация на общините

За поредна година Електрохолд се включва като партньор на местните власти в изложението Общинско ЕКСПО 2025. Събитието се организира от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в рамките на Годишната среща на местните власти, която ще се проведе от 12 до 14 октомври в курортен комплекс Албена и ще събере представители от всички нива на общинската администрация, бизнеса и експерти.

На изложението Електрохолд Продажби ще представи заедно със своите партньори продукти и услуги, разработени в подкрепа на устойчивото развитие. Сред акцентите тази година са фотоволтаични инсталации за собствено потребление, зарядни станции Electrocharge, атрактивни модели електромобили Dongfeng и новата онлайн платформа ENERGOTO.bg за електронно сключване на договори за електроенергия с отстъпка.

На щанда на Електрохолд посетителите ще се запознаят с конкретни решения за повишаване на енергийната ефективност, оптимизиране на разходите и намаляване на въглеродния отпечатък. Екипът ще предоставя консултации за сключване на договори за доставка на електроенергия при оптимални условия, специално съобразени с нуждите на общините.

Всеки посетител на форума може да получи 2000 лв. отстъпка от цената на покривна соларна система, а при покупка на електромобил го очаква подарък зарядна станция от Electrocharge.

„С дългогодишната си експертиза и иновативни решения Електрохолд е надежден партньор на българските общини в процеса на енергийна трансформация. Нашето участие в Общинско ЕКСПО подчертава ангажимента ни да подкрепяме устойчивото развитие и модернизацията на местните общности“, коментира Тодор Матев, ръководител Търговска мрежа в Електрохолд Продажби.

Желаещите да получат допълнителна информация или консултация могат да посетят регионалния офис на Електрохолд във Варна на бул. „Владислав Варненчик“ 2.

