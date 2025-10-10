Мнозинството отне правото на президента да назначава председателя на Държавна агенция „Разузнаване“

Със 120 гласа „За“ (60 на ГЕРБ-СДС, 27 от ДПС-Ново начало, 15 от „БСП-Обединена левица“, 15 от „Има такъв народ“, и с три гласа от нечленуващи парламентарни групи) депутатите отнеха правото на президента да назначава председателя на Държавна агенция „Разузнаване“, както беше досега – по предложение на Министерския съвет.

Според приетите промени, внесени от Александър Рашев от „Има такъв народ“ и група народни представители, председателят на ДАР вече ще бъде избиран от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

„Против“ гласуваха 82 народни представители (25 от ПП-ДБ, 28 от „Възраждане“, двама от „БСП-Обединена левица“, 11 от „Алианс за права и свободи“, 10 от МЕЧ и 6 от „Величие“).

Мнозинството отхвърли предложението на „Възраждане“, представено от Златан Златанов, а именно влизането в сила на промените да се отложи с една година от полагането на клетва на следващия президент. От парламентарната група на Костадинов предупредиха, че ще потърсят подкрепа от народните представители от опозицията, за да сезират Конституционния съд за гласуваните промени, тъй като с него се нарушава балансът на властите, гарантиран от президента, а освен това ДАР престава да бъде аполитична и експертна.

Николай Радулов от МЕЧ обясни, че неговата парламентарна група също ще гласува против законопроекта, тъй като той ще върне страната ни в годините преди 1989 година.

В мотивите си вносителите са посочили, че когато няма конституционна регламентация, уредбата в устройствените закони е въпрос на управленска концепция на законодателния орган да избере най-подходящия модел за организация на държавен орган относно неговата структура, функция, състав, численост, правила за мандатност.

В действителност законодателната промяна бе внесена, след като президентът Румен Радев отказа да даде издаде указ за назначаването на Деньо Денев за председател на ДАНС.