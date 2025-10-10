Китай започва митническа акция срещу AI чиповете на Nvidia

Китай засилва контрола върху вноса на чипове в опит да намали зависимостта си от американски технологии като тези на Nvidia. През последните седмици митнически екипи извършват строги проверки на пратки с полупроводници в основните пристанища на страната.

Акцията цели местните компании да спрат да купуват специално разработените за Китай чипове на Nvidia – моделите H20 и RTX Pro 6000D. Проверки вече се извършват и на всички усъвършенствани полупроводници, за да се предотврати контрабандата на високотехнологични продукти, нарушаващи американските ограничения за износ.

Мерките подчертават решимостта на Пекин да насърчи използването на домашно произведени чипове и да ускори развитието на местната индустрия. Освен засилените проверки на границата, митническите власти проучват и дали компании са подавали неверни данни за предишен внос.

Регулаторите вече са наредили на водещи китайски технологични фирми като ByteDance и Alibaba да прекратят поръчките и тестовете на чипове на Nvidia. Според „Файненшъл таймс“ Пекин планира да утрои производството на местни полупроводници през следващата година, а Nvidia вече не включва Китай в своите бъдещи прогнози за приходи.