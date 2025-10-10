Партията на Доган е против закриването на антикорупционната комисия

От „Алианс за права и свободи“ се обявиха категорично против закриването на антикорупционната комисия (КПК). По-рано през деня „Продължаваме промяната – Демократична България“ съобщи, че започва събиране на подписи за отстраняването на председателя на комисията Антон Славчев. Лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов пък заяви, че е съгласен както с идеята за закриване на комисията, така и с тази за освобождаването на ръководителя ѝ.

Заместник-председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ Танер Али коментира в кулоарите на Народното събрание, че ако комисията бъде закрита, нейните функции ще преминат към Сметната палата. Той подчерта, че председател на Сметната палата е Димитър Главчев, „който всички познават много добре и подобна промяна няма да доведе до подобрение“.

Партията на Доган настоява комисията да продължи да съществува, за да могат да се запазят средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, както и за да не се налага България да плаща неустойки в размер на около 60 млн. евро, ако КПК бъде закрита.

Танер Али обясни, че предложението на „Алианс за права и свободи“ е комисията да бъде преобразувана в независим орган, съставен от експерти, избрани чрез конкурс, като подборът им да бъде извършван от орган на Европейския съюз. Той подчерта, че е необходимо да се намери най-добрият вариант за гарантиране на независимостта на комисията, като добави, че всички политически сили са пострадали от нейното функциониране в сегашния ѝ вид.

Формацията коментира и законопроекта на „Има такъв народ“, който предвижда наказание лишаване от свобода и солени глоби за разпространяване на лична информация. Танер Али посочи, че е противоречиво депутати, които се определят като журналисти, да предприемат действия срещу свои колеги. Според него е необходимо да има разумни принципи, журналистическа култура и добро поведение между представителите на медиите. Той припомни, че медиите вече разполагат с етичен кодекс и отбеляза, че при възникнали проблеми с медии трябва да се търси решение чрез съда и правосъдната система.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че вече е разговарял с лидера на „Има такъв народ“ Слави Трифонов и законопроектът ще бъде оттеглен, тъй като застрашава свободата на словото.