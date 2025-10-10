Отпуск по бащинство да може да се ползва наведнъж или на части, предлагат от ПП-ДБ

15-дневният отпуск за мъжете, познат като отпуск по бащинство, да може да се ползва наведнъж или на части от деня на раждането до навършването на 1 година на детето.

Това предвижда проект за промени в Кодекса на труда, внесен този следобед от Венко Сабрутев и група народни представители от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ). В момента отпускът се ползва наведнъж, веднага след изписването на новороденото от лечебното заведение.

Съгласно Кодекса на труда, когато майката и бащата имат брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на детето. Идеята на тези дни, популярни като отпуск по бащинство, е, мъжът да има реална възможност да участва непосредствено в грижите за детето веднага – в първите две седмици след изписването му от родилния дом.

Този отпуск се заявява и ползва в календарни дни и през това време бащите получават обезщетение, което е 90 процента от среднодневното им възнаграждение. По данни на НОИ всяка година близо 20 000 мъже се възползват от правото си на този отпуск.

Според вносителите на промените сега действащото изискване този отпуск да се ползва наведнъж и то от датата на изписването на новороденото, а не от датата на раждането, създава затруднения за много семейства, тъй като нуждата от активна подкрепа на бащата не винаги е концентрирана в първите дни след изписването. В мотивите се посочва още, че друг позитив на предложените промени е, че когато детето е родено в последния месец на годината, неизползваната част от отпуската ще може да бъде прехвърляна и ползвана през следващата календарна година, без риск от загуба на правото.