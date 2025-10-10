Нова високотехнологична фабрика отвори врати в Челопечене

Време е да се спре с подценяването на българската индустрия и тя да стане по-видима и да имаме самочувствие. Силата на електрическата енергия е важна, но и човешката също. Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на откриването на нова високотехнологична фабрика за системи за съхранение на енергия в батерии. Тя е изградена в индустриален парк „Хемус“ в Челопечене. Дончев подчерта, че именно за такива нови производства са нужни висококвалифицирани работници и повече инженери.

Инвестицията е стратегическа за Европа и България. EXERON X-BESS е система за съхранение на енергия от батерии от ново поколение, разработена, за да отговори на нарастващото търсене на гъвкави решения за стабилизиране на електроенергийната мрежа и сигурност на доставките при нарастващ дял на възобновяемата енергия в електроенергийната система. Тази иновация поставя Интернешънъл Пауър Съплай АД (IPS) в челните редици на енергийната трансформация в Европа.

Инвестицията беше официално призната за стратегически производствен капацитет за технологии с нетно нулеви емисии през юни тази година и нарежда България сред страните с ключова роля в европейската и глобалната трансформация към чиста енергия.

Фабриката отвори врати с годишен производствен капацитет от 3 GWh,

който ще бъде разширен до 5 GWh до края на 2026 година. В процес на проектиране е втора, напълно автоматизирана фабрика, с която общият производствен капацитет ще достигне 15 GWh до края на 2027 година. Така в България биха могли да се произвеждат до 15% от очакваните нужди на Европа.

Инвестицията ще допринесе за енергийната сигурност, индустриалната устойчивост и предприемаческата екосистема на Европа. С пускането в експлоатация на фабриката, компанията позиционира страната на европейската карта на чистите технологии и инвестира в нов индустриален сектор със значителен потенциал за създаване на висококвалифицирани работни места, развитие на умения и износ на технологии.

На събитието в индустриалния парк в Челопечене присъстваха още кметът на София Васил Терзиев, Росен Плевнелиев, ръководството на IPS, представители на местни и международни енергийни компании, браншови организации и други.

IPS e българска енергийна технологична компания с дългогодишен опит в областта на научно-изследователската и развойна дейност, инженеринг и производство на цялостни решения за индустриални системи за токозахранване, микромрежи и системи за съхранение на енергия.

Платформата EXERON, на чиято основа стъпва и най-новата разработка на индустриални системи за съхранение на енергия в батерии, е сред пионерските решения за интегриране на съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници и изграждане на микро мрежи за непрекъсваемо захранване на обекти на критична инфраструктура в сферата на енергетиката, телекомуникациите, отбраната и други.