РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет за наградата за мир

Белият дом с първа реакция по повод Нобеловата награда за мир

Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет, който връчи днес Нобеловата награда за мир на венецуелска опозиционна лидерка, вместо на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

„Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си. Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира“, написа в социалната мрежа X говорителят на Белия дом Стивън Чунг.

Норвежкият Нобелов комитет връчи годишната си награда на венецуелката Мария Корина Мачадо, като я нарече „смел защитник на свободата, който се изправи и се съпротивлява“ срещу авторитарното управление.

Тръмп се бореше агресивно за наградата, а по-рано тази седмица обяви споразумение за спиране на огъня и освобождаване на заложниците в ивицата Газа.

Президентът републиканец все още не е коментирал решението на Нобеловия комитет, но тази сутрин публикува три видеа в социалната си мрежа Truth Social, в които негови поддръжници празнуват споразумението за Газа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени