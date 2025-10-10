Според Павел Дуров, „има малко време“, за да се спаси свободният интернет

Основателят на месинджъра Telegram Павел Дуров, който навърши 41 години на 10 октомври, обяви, че не иска да празнува рождения си ден. Той публикува изявлението в своя Telegram канал. Според Дуров, неговото поколение „има малко време“, за да спаси свободния интернет. „Това, което някога беше обещанието за свободен обмен на информация, се превръща в основен инструмент за контрол“, написа той.

Като примери основателят на Telegram посочи въвеждането на цифрови лични карти във Великобритания, онлайн проверката на възрастта в Австралия и сканирането на лични съобщения в Европейския съюз. Той също така обърна внимание на съдебните преследвания за критикуване на длъжностни лица в Германия, присъдите за затвор за туитове във Великобритания и наказателните разследвания във Франция срещу технологични лидери, които защитават свободата и неприкосновеността на личния живот.

„Един мрачен, дистопичен свят наближава бързо, докато ние спим.

Нашето поколение рискува да бъде запомнено в историята като последното, което е имало свободи

и да позволи те да му бъдат отнети. Индоктринирани сме с лъжи. Накарани сме да вярваме, че най-голямата борба на нашето поколение е да унищожи всичко, което са ни оставили нашите предци: традиции, неприкосновеност на личния живот, суверенитет, свободния пазар и свободата на словото“, заяви Дуров.

Според основателя на Telegram, неговото поколение, след като е „предало наследството“ на своите предци, „е избрало пътя към самоунищожение – морално, интелектуално, икономическо и в крайна сметка биологично“.

„Така че не, няма да празнувам днес. Времето ми изтича. Времето ни изтича“,

добави предприемачът.

Преди това Дуров обвини френското правителство, че води „кръстоносни походи“ срещу свободата на словото и технологичния прогрес.